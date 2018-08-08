"الحسناء النائمة" تظهر في بريطانيا!

تعاني البريطانية هيرميونا كوكس ديننغ (18 سنة) من حالة مرضية نادرة تدعى "الحسناء النائمة"، تسبب نومها لأيام متواصلة قد تصل إلى أسبوع.

وتغط ديننغ في نوم عميق لأيام، ولا تستيقظ حتى لتناول الطعام أو شرب الماء أو قضاء حاجتها. وقبل ثلاث سنوات، ظهرت حالات من التعب الشديد لدى الفتاة، كانت تجعلها تنام عدة أيام، حيث اعتبر الأطباء الحالة آنذاك ناتجة عن مضاعفات الإنفلونزا.

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وبعد إجراء اختبارات وتحاليل مكثفة ومختلفة، اكتشف الأطباء أن الفتاة مصابة بمتلازمة "كلاين- ليفين" المعروفة أيضا بـ"الحسناء النائمة".

ويتطور المرض النادر بسبب اضطرابات عصبية معقدة، تجعل المصاب يعاني من نوبات نوم طويلة تصل إلى عدة أيام متتالية. ولكن المرض ما يزال غامضا ودون علاج.

وغيرت هذه الحالة نمط حياة ديننغ، وبدأت تواجه مشكلات في التعليم والعمل، حيث تختفي بضعة أيام. وقد لوحظ أنها تستيقظ خلال نوبات نومها الطويلة لعدة دقائق ولكنها لا تتمكن من الكلام خلالها ولا تتناول الطعام والشراب.

المصدر: ميديك فوروم