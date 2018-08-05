ما حقيقة فائدة مشي الأطفال دون أحذية؟

مشى البشر حفاة لملايين السنين ولم يبدأ الناس في ارتداء الأحذية إلا في القرون القليلة الماضية. وإلى يومنا هذا، فإن ارتداء الأحذية يتعلق بالتقاليد المنشرة في هذا البلد أو ذاك.

ونشرت مجلة "The Conversation" موضوعا للعالم، بيتر فرنسيس، عن كيفية تأثير الأحذية على تكون ونمو القدم، عبر دراسة قدمها عن "عمل الجهاز العضلي الهيكلي" مع الباحثين في جامعة ليدز ميتروبوليتان البريطانية.

ودرس العالم وفريقه عادات 714 تلميذا من نيوزيلندا، 45% منهم يفضلون المشي حفاة، وكثير منهم اعتادوا على ذلك، حتى أنهم يستطيعون الجري بدون حذاء لمسافة من 100 إلى 3000 متر في الأراضي الوعرة.

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وأكد الباحثون في هذه الدراسة أن تشكل القدم لدى الإنسان منذ الصغر يعتمد الفترة التي يقضيها حافيا، فالمشي دون أحذية يجعل نمو القدم أكثر حرية وطبيعية، أما لبس الأحذية، فيقيد حرية نمو القدم ويجعلها أضعف وأقل قدرة على التحمل.

والمشي دون أحذية يوزع وزن الجسم على جميع نقاط القدم من العقب حتى الأصابع، أما استخدام الأحذية، فيضعف الأقدام ويعرضها لأمراض مختلفة.

ويوصي الأخصائيون بالمشي دون أحذية للكبار والصغار لتلافي أمراض الأقدام التي أخذت تتزايد في معظم بلدان العالم المتقدم.

المصدر: فيستي. رو