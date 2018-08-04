عواقب صحية "مروعة" لظاهرة شق اللسان!

حذر أطباء من جنون ظاهرة شق اللسان التي تعرض الناس لخطر الإصابة بالنزيف والالتهاب وتلف الأعصاب.

وأصبح هذا الإجراء الذي ينطوي على شق اللسان إلى نصفين ليشبه لسان السحلية، ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، يعتقد الأطباء أن الكثيرين ممن يقومون بعملية شق اللسان، غير مدركين للمخاطر الصحية طويلة المدى. ويشيرون، على وجه التحديد، إلى عدد من العواقب المروعة، بما في ذلك فقدان الدم والعدوى ومشاكل التنفس أو البلع، إلى جانب كسور الأسنان وتلف اللثة.

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ويشكل التحذير جزءا من بيان مشترك صادر عن كلية جراحة الأسنان وكلية الجراحين الملكية والجمعية البريطانية للجراحية التجميليين، نُشر يوم الجمعة 3 أغسطس.

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وبهذا الصدد، قالت سيلينا ماستر، من قسم جراحة الأسنان في الكلية الملكية للجراحين، إن "أطباء الأسنان رصدوا بعض العواقب المروعة لهذه الإجراءات، ومن المهم للغاية أن يدرك الناس أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة".

وأضاف ديفيد وارد، رئيس شركة Bapras: "يخضع المرضى الذين يخضعون لجراحة تجميلية لتقييم شامل قبل الجراحة، بما في ذلك التقييم النفسي في كثير من الأحيان، ولكن أولئك الذين يقومون بعملية شق اللسان لن يخضعوا لمثل هذا التدريب والمهارات المطلوبة، ما يعرض عملاءهم لخطر كبير للغاية".

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب صدور حكم محكمة الاستئناف الأخير، من المحتمل أن يقوم أي شخص في إنجلترا وويلز بشق اللسان، بشكل غير قانوني.

وتعود أول حالة مسجلة لشق اللسان إلى عام 1996، عندما قام داستن ألور، البالغ من العمر 19 عاما في الولايات المتحدة، بشق لسانه. ومنذ ذلك الحين، أصبح الأمر شائعا خاصة بالنسبة لمحبي الوشم في جميع أنحاء العالم.

المصدر: ديلي ميل