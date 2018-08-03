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ابتكار فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان!

الصحة

ابتكار فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان!
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فرشاة Amabrush لتنظيف الأسنان
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تؤكد شركة فرنسية صغيرة على أنها ابتكرت فرشاة تنظف الأسنان في 10 ثوان لا أكثر، ما يعد محفزا لتنظيف الأسنان بالنسبة للكسالى.

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ويبدو أن شركة فرنسية ابتكرت فرشاة الأسنان "أمابروش-Amabrush" لتشجيع الناس على تنظيف أسنانهم.

وتأتي هذه الفرشاة على شكل حرف Y مزودة بشعيرات من النايلون بزاوية 45 درجة مئوية. وتثبت الفرشاة في الفم ويضغط عليها بالشفاه، بعد ذلك يتم تشغيل منظومة الاهتزاز.

وتبدأ الفرشاة عملها بإزالة البكتيريا من الأسنان الأمامية ثم بعد شطفها، تبدأ في تنظيف الأسنان الأخرى. كل هذا يتم خلال 10 ثوان، لأن تنظيف جميع الأسنان يتم في وقت واحد.

ويدعي المبتكرون أنهم يختبرون ابتكارهم منذ ثلاث سنوات، ويزعمون أن الخبراء قيموا الفرشاة عاليا.

وتزود الفرشاة بوحدة شحن تكفي لعملها مدة شهر واحد. ولهذه الوحدة ثلاث درجات اهتزاز، تأخذ بالاعتبار درجة حساسية أسنان مستخدمها.

وينصح أطباء الأسنان بأن تستمر عملية تنظيف الأسنان ثلاث دقائق، ولكن في الواقع، قلة قليلة من الناس تأخذ بهذه النصيحة. كما يوصي أطباء الأسنان باستخدام تيار الماء لتنظيف المناطق الفاصلة بين الأسنان، واستخدام معجون يحتوي على عنصر الفلور. 

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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