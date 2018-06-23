4 طرق بسيطة تمنحك "ابتسامة هوليوود"!

يسعى معظمنا للحصول على أسنان ناصعة البياض لتكون ابتسامتنا أكثر جاذبية ولتعزيز ثقتنا بأنفسنا.

ويبدو أن الأمر لا يتطلب بذل الكثير من الجهد، حيث يتمثل في تطبيق خطوتين: الأولى إزالة التلوث اللوني لاستعادة بياض الأسنان كما كان في السابق، والثانية: محاولة الحصول على ابتسامة المشاهير واكتساب أسنان ناصعة البياض.

وفيما يلي طرق أساسية تقدم لنا الحل للحصول على أسنان أكثر بياضا:

1- صحة الأسنان الجيدة

أولا وقبل كل شيء، تعد النظافة الجيدة للأسنان طريقة هامة لمنع اصفرارها. لذا لا ينبغي استخدام فرشاة سيئة مع ضرورة استخدام غسول الفم.

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وعلى الرغم من أهمية معجون تبييض الأسنان، إلا أن فرشاة الأسنان أكثر أهمية للتبييض الخارجي.

2- التخلي عن العادات السيئة

للحصول على أسنان بيضاء، يجب تجنب الكثير من الممارسات لحماية أسنانك من التلوث، بما في ذلك القهوة والنبيذ الأحمر والمشروبات الغازية والأطعمة السكرية، بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو السجائر.

3- العلاجات المنزلية

يوجد عدد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد على اكتساب أسنان بيضاء، تشمل تناول الخضار النيئة المقرمشة التي تساعد على تفتيت اللويحات أثناء المضغ. كما تساعد الفراولة والأناناس على تبييض الأسنان.

ويمكن أن تساعد صودا الخبز على استعادة بياض الأسنان بمرو الوقت، لأنها تعمل على إزالة بقع المينا ببطء.

4- علاج تجميلي

في حال فشلت كل المحاولات السابقة أو كنت تبحث عن حل سريع، فيمكنك الحصول على علاج تجميلي يمنحك ابتسامة المشاهير.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا