أدوية يحولها الغريب فروت إلى "سم قاتل"!

أعلن خبراء معهد لورنس الكندي للبحوث الطبية، أن الغريب فروت المفيد للصحة، يمكن أن يصبح قاتلا عند تناوله مع عدد من الأدوية.

وحذر خبراء المعهد من أن تناول بعض أنواع الأدوية مع الغريب فروت قد يسبب زيادة تركيز الجرعة الدوائية، لأن لديه القدرة على منع انقسام المستحضرات الطبية.

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ووفقا للمعطيات التي عرضها الخبراء، من المستحضرات التي قد تتأثر بهذه الفاكهة: تلك الخاصة بتخفيض ضغط الدم، أدوية السرطان، عقارات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وكذلك الأدوية الخاصة بكبح مناعة الجسم بعد عمليات زراعة الأعضاء.

وتشير دراسة العلماء إلى أن هذه الأدوية تحت تأثير الغريب فروت، لا يتم هضمها في الأمعاء، ما يؤدي إلى ارتفاع تركيزها في الدم بصورة حادة. فالأقراص التي يتم تناولها مع عصير الغريب فروت يزداد تأثيرها إلى عشرة أضعاف.

ويشير العلماء إلى أن "الجرعة الزائدة خطرة جدا وتؤدي إلى آثار جانبية تصل إلى الفشل الكلوي، وتوقف التنفس وربما الموت المفاجئ".

يذكر أن الغريب فروت مفيد للجسم جدا، فقد أثبت علماء جامعة هارفرد أنه فعال جدا في مكافحة التهاب الكبد الوبائي C. كما أنه مفيد في مكافحة النوع الثاني من مرضي السكري والسمنة.

المصدر: ميديك فوروم