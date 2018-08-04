اكتشاف خطر جديد للكحول يهدد الأطفال الرضع!

اكتشف باحثون من جامعة ماكواري في سيدني بأستراليا، أن تناول المشروبات الكحولية خلال فترة الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى اضطراب تطور دماغ الرضيع.

ويفيد موقع MedicalXpress الذي نشر استنتاجات الباحثين، بأن هذه الدراسة استمرت عشرات السنين وشارك فيها زهاء خمسة آلاف طفل وأمهاتهم.

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وأجرى الخبراء استطلاعات لمعرفة ما إذا تناولت الأمهات المشروبات الكحولية خلال فترة الرضاعة الطبيعية وكميتها، وخضع التطور الذهني للأطفال للتقييم مرة كل سنتين، في حال تناولت أمهاتهم الكحول أثناء إرضاعهم.

واتضح من نتائج البحث أن تناول المشروبات الكحولية يؤثر في مهارة تفكير الطفل بعمر 6-7 سنوات. وقد أوضح العلماء الأمر بقولهم، إنه من المحتمل أن المشروبات الكحولية تغير تركيب حليب الأم، مسببة نقص الفيتامينات في سن مبكرة.

لذلك ينصح الخبراء النساء المرضعات بالامتناع عن تناول المشروبات الكحولية خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حفاظا على صحة أطفالهن وقدراتهم الفكرية.

المصدر: نوفوستي