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كيف تقي نفسك من سرطان الجلد في موسم البحر؟

الصحة

كيف تقي نفسك من سرطان الجلد في موسم البحر؟
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بين علماء الكلية الملكية في لندن أن الاستخدام التقليدي لواقيات الشمس يحمي مستخدميها من خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 40% فقط.

ويوصي الخبراء البريطانيون، لتلافي خطر الإصابة بسرطان الجلد، باستخدام 2 ميلليغرام من الواقي الشمسي لكل سنتميتر مربع من الجلد.

ونشرت صحيفة "Science Alert"، أن الناس عادة ما يضعون 0.75 ميلليغرام من الكريمات الشمسية لكل سنتيمتر مربع، وهذا يشكل نسبة حماية من ضرر أشعة الشمس بمقدار 40% فقط من المستوى المطلوب فعليا.

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وأجرى الباحثون تجربة شارك فيها 16 متطوعا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، كل واحدة تضم 3 نساء و5 رجال. وعرضوا لأشعة شمسية كالموجودة في المناطق المدارية الحارة لمدة 3 ساعات على مدى 5 أيام.

وبينت النتائج أن الذين دهنوا أنفسهم بطبقة من الواقي الشمسي بنسبة 0.75 ميلليغرام لكل سنتميتر مربع، تعرضوا لتدمير كبير في الحمض النووي بخلاياهم الجلدية، عكس الذين دهنوا الواقي بنسبة كافية ولم يتأذ الحمض النووي في جلودهم.

ويؤكد الباحثون أن التغير الكبير والتلف في الحمض النووي لأنسجة الجلد من أكبر الدلالات على إمكانية الإصابة بسرطان الجلد.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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