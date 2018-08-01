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البرقوق يساعد في الوقاية من السرطان

الصحة

البرقوق يساعد في الوقاية من السرطان
Globallookpress J. Pfeiffer/Arco Images
البرقوق مفيد للجسم
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أعلن علماء من الولايات المتحدة أن البرقوق يحتوي على مواد يمكنها مكافحة السرطان والوقاية منه، بحسب The Health Site.

ويفيد الموقع بأن الباحثة كاترين كولينز تنصح بالتعود على تناول 2-3 من ثمار البرقوق (العنجاص) يوميا، حتى يتشبع الجسم بالمواد المضادة للأكسدة اللازمة للوقاية من مختلف الأمراض.

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وتقول كولينز إن "مركبات البوليفينولات العضوية العطرية الموجودة في البرقوق فعالة جدا ضد مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. لأنها قادرة على تحويل النشاء إلى طاقة والحفاظ على مستوى السكر في الدم".

كما أن البرقوق فعال ضد السمنة ولعصيره القدرة على تحسين صحة الفم.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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