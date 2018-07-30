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دراسة تربط صبغ الشعر بسرطان الثدي

الصحة

دراسة تربط صبغ الشعر بسرطان الثديصبغ الشعر له علاقة بسرطان الثدي
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كشفت نتائج دراسة أجراها البروفيسور، كيفان مقبل، لحساب مركز مستشفى الأميرة غريس، أن صبغ الشعر 6 مرات في السنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، بنسبة 14%.

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وعقب دراسته ملفات النساء المصابات بسرطان الثدي، نصح البروفيسور قائلا: "من الأفضل عند صبغ الشعر استخدام وسائل ومواد تحتوي على أقل كمية من الأمينات العطرية، من أجل أن يكون تأثيرها في الشعر والجلد أقل ما يمكن. كما لا ينصح بصبغ الشعر أكثر من مرة كل 2-3 أشهر".

يذكر أن علماء جامعة ييل أعلنوا قبل خمس سنوات أن صبغ الشعر المتكرر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم بنسبة 30%.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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