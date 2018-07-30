 
مباشر

حمية مثالية تنقص الوزن وتطيل العمر

الصحة

حمية مثالية تنقص الوزن وتطيل العمر
pexels-JÉSHOOTS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kky2

أكد أطباء أمريكيون وخبراء تغذية أن النظام الغذائي الكيتوني أو الحمية الكيتونية هي الطريقة المثلى لإنقاص الوزن بسرعة والحفاظ على صحة الجسم.

ونشرت مجلة "Business Insider"، أن الخبراء أكدوا أن الحمية الكيتونية (نظام غذائي عالي الدهون معتدل البروتين منخفض الكربوهيدرات)، هي من أفضل الطرق فعالية لمكافحة الشيخوخة، لأنها تساعد على تعزيز صحة العظام وتحافظ على الدماغ في حالة تأهب قصوى لمواجهة شتى المسائل في الحياة.

إقرأ المزيد
غذاء يومي شائع يعزز خصوبة الرجال! غذاء يومي شائع يعزز خصوبة الرجال!

ومن أهم قواعد الحمية الكيتونية: الامتناع عن نظام الوجبات الثلاث، الطهي بزيت الزيتون وتخفيض استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، تناول الأطعمة الدهنية وتقليل استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

وأكد الخبراء أن الحمية الكيتونية تحسن عمل جميع الأعضاء الداخلية للجسم من عملية الهضم إلى نشاط القلب والأوعية الدموية.

وكذلك، تساعد الحمية على تقليل احتمالات الإصابة بأمراض الدماغ الخطيرة مثل مرض ألزهايمر وخرف الشيخوخة.

المصدر: لايف. رو 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عملية عسكرية للجيش السوري ضد "داعش" جنوبي البلاد