غذاء يومي شائع يعزز خصوبة الرجال!

وجدت دراسة إسبانية أن تناول حفنة من اللوز والبندق والجوز كل يوم يعزز إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وتوصل الباحثون إلى أن عدد الحيوانات المنوية يزداد بنسبة 16% عند تناول 60 غراما من المكسرات المختلطة يوميا. كما تعزز هذه الوجبة الصحية حركة الحيوانات المنوية بنسبة 6% وفرصة بقائها "حية" بنسبة 4% وإنتاجها بنسبة 1%، ما يؤدي إلى تحسين خصوبة الرجال.

ويُعتقد أن هذا التأثير يرجع إلى أن المكسرات غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3، ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك.

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ويقول الباحثون إن "التلوث والتدخين واتباع نظام غذائي قائم على النمط الغربي"، عوامل تؤثر على صحة الحيوانات المنوية.

وحللت الدراسة التي قادها باحثون من جامعة Rovira i Virgil في Tarragona بإسبانيا، حالة 119 رجلا يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما لمدة 14 أسبوعا.

وتناول نصف الرجال المشاركين طعاما غربيا نموذجيا، بينما تناول الباقي الطعام نفسه إلى جانب 60 غراما يوميا من اللوز والبندق والجوز. وأخذت عينات من الحيوانات المنوية والدم في بداية ونهاية الدراسة.

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وتشير النتائج إلى أن حفنة من المكسرات في اليوم تقلل من تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية، والذي يمكن أن يسبب العقم لدى الذكور.

وقال معد الدراسة الدكتور ألبرت سالاس-هويتوس، إن "الأدلة تتزايد لتدل على أن تغيير أسلوب الحياة مثل اتباع نمط غذائي صحي، قد يساعد على الحمل، وبالطبع فإن المكسرات هي عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي المتوسطي".

وفي الوقت نفسه، يؤكد الباحثون أن الدراسة أجريت أيضا على رجال أصحاء يتناولون غذاء غربيا فقط، وبالتالي قد لا تنطبق النتائج على الجميع.

وقُدمت النتائج في الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة في برشلونة.

يذكر أن عالما بارزا حذر، في أكتوبر الماضي، من أن انخفاض عدد الحيوانات المنوية ومضاعفة معدلات الإصابة بسرطان الخصية، يمكن أن يكون قنبلة موقوتة تهدد الجنس البشري.

المصدر: ديلي ميل