اليابان.. الخلايا الجذعية لعلاج مرض باركنسون

يبدأ علماء جامعة كيوتو اليابانية، في الأول من أغسطس المقبل، تجارب سريرية هي الأولى في العالم، لعلاج مرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية.

وتفيد وكالة كيودو استنادا إلى مصدر في الدوائر العلمية، بأن مجموعة علماء برئاسة البروفيسور، دونا تاكاهاشي، ستقوم في البداية بإنتاج خلايا عصبية من الخلايا الجذعية متعددة الأغراض، ومن ثم زراعتها في دماغ المصابين بمرض باركنسون.

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وأجرى علماء جامعة كيوتو، عام 2012، أول تجارب لزراعة الخلايا العصبية من خلايا جذعية متعددة الأغراض في دماغ القردة، وبعد مضي ستة أشهر، تأكدوا من أن هذه الخلايا بدأت تنتج الدوبامين، ما أدى إلى تحسن القدرة الحركية لهذه القردة، ولم يكتشفوا أي تكوينات غير طبيعية في أدمغتها بعد مضي سنوات من إجراء العملية.

وقد اكتشف البروفيسور، شينيا ياماناكا، من جامعة كيوتو، قدرة هذه الخلايا متعددة الأغراض (induced pluripotent stem cells — iPS) عام 2006، حيث تمكن مع فريقه العلمي من إنتاج خلايا جذعية من جلد الإنسان لا من الجنين، ليسجل اختراقا علميا كبيرا فتح المجال أمام العلماء لإنتاج أنسجة وأعضاء مختلفة من جسم الإنسان.

المصدر: نوفوستي