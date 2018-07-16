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جزيئات الكم تعالج أعقد أمراض الدماغ

الصحة

جزيئات الكم تعالج أعقد أمراض الدماغ
pexels-David Cassolato
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وجد علماء من جامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية أن إدخال جزيئات كمومية إلى الدماغ يمنع الإصابة بمرض باركنسون وأمراض الدماغ الخطيرة الأخرى.

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ويعتقد الباحثون أن الجزيئات الكمومية التي لا يزيد حجمها عن بضعة نانومترات، تعد وسيلة نقل مثالية للمواد الكيميائية النشطة إلى الدماغ والتي تمنع تطور الأمراض المستفحلة في هذا الجزء الهام من الجسم البشري.

ويؤكد العلماء أن استخدام الجسيمات الكمومية كمنصة لتسليم المواد الفعالة إلى الدماغ، يسرع ويقلص فترة علاج الخرف والأمراض العصبية الحادة بشكل كبير.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد أن اختبروا هذه التقنية على فئران التجارب بنجاح، وهم الآن بصدد إجراء مرحلة جديدة من الاختبارات السريرية على الدماغ البشري.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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