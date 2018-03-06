ارتفاع الكولسترول يقي كبار السن من الخرف

قال العلماء إن النسبة العالية من الكولسترول في الدم تمنع كبار السن من الإصابة بالخرف، وهو ما قد يكون مفتاح العثور على علاج للمرض.

فقد وجد العلماء في مدرسة "إيكان" للطب في مونت سيناي بنيويورك، أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن الـ85 عاما كانت وظائف الدماغ لديهم تعمل بشكل جيد مع زيادة الكولسترول منذ منتصف العمر، وهو ما يجعلهم أقل احتمالا بنسبة 32% للإصابة بضعف الوظائف العقلية.

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ويعترف العلماء بأن هذه المفارقة جعلتهم في حيرة من أمرهم، حيث أن الكولسترول يعرف بأن له تأثيرا سيئا على الإدراك في سن الشيخوخة، لذلك فإن اكتشاف السر قد يؤدي إلى تطوير أو "دواء للخرف" في العالم، كما يدعي العلماء.

وقال المعد الرئيسي للبحث، البروفيسور جيريمي سيلفرمان: "نأمل في أن تتيح لنا نتائجنا تحديد الجينات أو العوامل الوقائية الأخرى للتدهور الإدراكي من خلال التركيز على الأشخاص الذين يعانون من اعتلال صحي من كبار السن"، وتابع قائلا إنه: "يجب أن يستهدف العلاج الأفراد من كبار السن والذين هم على دراية سليمة على الرغم من المخاطر العالية التي تسعى الدراسات البحثية للوصول من خلالها لعوامل وقائية، والتي يمكن أن تساعد في تحديد الأدوية والعلاجات في المستقبل لعلاج الخرف ومرض ألزهايمر".

ويقول البروفسور سيلفرمان، وهو طبيب نفسي في إيكان، ومشارك في البحث: "نتائجنا لها آثار هامة للبحث عن العوامل الوراثية وغيرها من العوامل المرتبطة بالشيخوخة المعرفية كما أن البيانات تتفق مع نتائج أبحاثنا، حيث أنه من بين الأفراد الذين يعيشون فترة طويلة حتى سن الشيخوخة ويتمتعون بصحة إدراكية سليمة، وجد أن لديهم مستويات عالية من الكولسترول كما أنهم أكثر عرضة لامتلاك عوامل وقائية على عكس كبار السن الذين تنخفض لديهم مستويات الكولسترول"، كما أكد أن النتائج لا تعني أنه يجب على كبار السن زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني