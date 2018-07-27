"تحجر" طفل بسبب مرض شديد الندرة!

أصيب الطفل جايدن روجرز (12 عاما) من ولاية كولورادو الأمريكية بمرض نادر جدا تسبب في تصلب جلده كالحجر.

ويفيد موقع Yahoo7 News، بأن مرض الحثل اللفافي الولادي (Congenital fascial dystrophy) الذي يعاني منه جايدن روجرز، اكتشف في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وحتى الآن أصيب بهذا المرض 41 شخصا فقط، ولكنه بدأ ينتشر بسرعة أكبر في العالم، حيث يسبب سماكة وصلابة الجلد، ما يؤدي إلى فقدان المصاب القدرة على الحركة وقد يؤدي إلى وفاته أيضا.

Doctors diagnosed Jaiden Rogers with Stiff Skin Syndrome, and now his parents, Tim and Natalie, fight for a cure before the extremely rare disease causes their son's entire body to harden. Watch more on #PeopleFeatures here: https://t.co/5gJjwLjqb4pic.twitter.com/KMmLmL7oaa — PeopleTV (@peopletv) July 21, 2018

وقبل خمس سنوات، اكتشف والد الطفل بالتبني نتوءا صلبا صغيرا على الفخذ الأيمن للطفل، وبعد بضعة أسابيع انتشر النتوء على كامل الفخذ ووصل إلى الركبة، ومن ثم انتقل إلى الرجل اليسرى واليدين. وبسبب تراكم أملاح الكالسيوم في مفاصله فقد الطفل القدرة على الحركة.

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ويحاول الأطباء وقف انتشار المرض أو إبطاءه باستخدام العلاج الكيميائي، كما يتعين على الطفل تناول أدوية مسكنة قوية ما يسبب نومه 18 ساعة في اليوم، وهو مجبر على استخدام كرسي متحرك، ولم يعد بإمكانه الذهاب إلى المدرسة.

وأنفق والدا روجرز بالتبني حتى الآن 500 ألف دولار لعلاجه، ويحاولان جمع 1.5 مليون دولار لنقله إلى مستشفى أوروبي للخضوع لدورة علاج مدتها عام باستخدام الخلايا الجذعية.

المصدر: لينتا. رو