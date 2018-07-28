3 أسباب رئيسية للوفاة في القرن الـ21!

كشف خبراء في مجال الطب عن الأمراض الرئيسية التي تتصدر أسباب الوفاة بين البشر في القرن الواحد والعشرين بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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ووفقا لمعطيات المنظمة، تسبب الأمراض غير المعدية وفاة 41 مليون شخص في العالم سنويا، أي 71% من مجموع الوفيات. وتحتل أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبة الأولى بـ17.9 مليون وفاة.

أما مرض السرطان فإنه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يحتل المرتبة الثانية بعد أمراض القلب. ففي عام 2015 قضى السرطان على حياة 8.8 مليون شخص. أي أن سدس الوفيات في العالم بسبب السرطان.

ويعد الإيدز من أخطر الامراض التي تواجه البشرية وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. فبموجب إحصائياتها، قضى المرض على حياة أكثر من 35 مليون شخص حتى نهاية عام 2016. وعدد المصابين به المسجلين رسميا في نهاية عام 2016 بلغ 36.7 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي