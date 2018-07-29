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أقلام التلوين تسبب السرطان!

الصحة

أقلام التلوين تسبب السرطان!
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أقلام التلوين تسبب السرطان
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أعلن خبراء مؤسسة "شتيفتونغ فارينتيست" الألمانية التي تقيم السلع والخدمات في السوق الاستهلاكية أن أقلام التلوين وأقلام "الماجيك" (Magic Pens) تحتوي على مواد سامة.

وتفيد مجلة دير شبيغل، بأن خبراء مؤسسة Stiftung Warentest أخذوا 35 عينة من مواد قرطاسية، تتضمن 17 مجموعة من أقلام التلوين، و12 مجموعة من أقلام "الماجيك" و6 عبوات حبر.

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وأدهشت نتائج تحليل مكونات هذه المواد الخبراء، حيث تبين أنها تشكل خطورة على الصحة. ويقول الباحثون إن "ثلثي مجموعات أقلام التلوين تحتوي على مواد سامة تسبب السرطان، وهذا يشمل مجموعتين من أقلام الماجيك و5 من عبوات الحبر".

والمثير في الأمر أن أغلى الأقلام تحتوي على أكبر نسبة من هذه السموم والمواد المسرطنة (هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات).

فإذا أخذنا بالاعتبار وضع الأطفال هذه الأقلام في أفواهم، يمكننا بسهولة تصور كيفية دخول هذه السموم والمواد إلى أجسامهم. وعلاوة على خطر الإصابة بالسرطان، تسبب تلك المواد الحساسية.

المصدر: ميديك فوروم

// 26.06.2018 по тикету 15478

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