مادة غذائية تنقذ بصر مرضى المياه الزرقاء

طور باحثون من إمبريال كوليدج في لندن طريقة جديدة تساعد على تشخيص وعلاج مرض المياه الزرقاء في مرحلة مبكرة وتوقف تطوره.

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ونشر موقع "Medical Xpress"، أن الباحثين ابتكروا طريقة جديدة لإيصال مادة "الخضاب" الموجودة في الكركم، والتي تحمي الخلايا العصبية من التلف، إلى خلايا العين مباشرة. فمن المتعارف عليه تناول الكركم عبر الفم فقط، لكن هذه الطريقة غير كافية لمعالجة أمراض المياه الزرقاء التي تؤدي إلى العمى في كثير من الحالات.

لذلك، استخدم العلماء تقنية جديدة استخدموا فيها جزيئات نانوية تحمل "خضاب" الكركم داخلها في قطرات جديدة للعيون. وأكد الخبراء أن التقنية الجديدة في قطرة العيون تسمح بإيصال المادة الفعالة من الكركم إلى العين بـ400 ضعف فعالية تناولها بكميات كبيرة عن طريق الفم.

واختبرت القطرة الجديدة على جرذان التجارب المصابة بالمياه الزرقاء، فأبطأت معدل تدهور حالة الشبكية لديها بدرجة كبيرة.

المصدر: نوفوستي