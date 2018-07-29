6 أوهام عن سرطان البروستاتا

يعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع الأورام انتشارا بين الرجال، ومع ذلك هنالك أوهام عديدة مرتبطة به.

وصرح إيغور خاتكوف، كبير خبراء الأمراض السرطانية في موسكو، برأيه في هذه الأساطير:

1- سرطان البروستاتا يصيب المسنين فقط

صحيح أن سرطان البروستاتا يصيب المسنين أكثر من الشباب، ولكن غالبا ما يصيب رجالا أعمارهم بين 40 و50 عاما، ويصيب بنسبة أقل الرجال دون سن الأربعين.

2- معاناة أحد الأقارب تعني حتمية الإصابة بهذا السرطان

إذا كان أحد الأقارب مصابا بسرطان البروستاتا، فإن احتمال الإصابة به يتضاعف، وإذا عانى اثنان من الأقارب منه، فإن احتمال الإصابة بهذا المرض يزداد خمس مرات. ولكن هذا لا يعني أنه سيصيب جميع الذكور في العائلة.

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3- هل هناك أعراض تسمح بتشخيص المرض؟

لا توجد في المراحل الأولى للمرض أي أعراض تشير إلى الإصابة به، ولكن عند تشخيصه مبكرا، يمكن علاجه والشفاء منه تماما. لذلك يفضل دائما إجراء فحص الدم الخاص، الذي يسمح باكتشاف الإصابة بالمرض مبكرا.

4- سرطان البروستاتا يتطور ببطء ولا حاجة لعلاجه

غالبا ما يتطور المرض ببطء. بيد أن هذا لا يعني أبدا عدم الحاجة لعلاجه. لأن طريقة العلاج تعتمد على عوامل عديدة، ابتداء من العمر وانتهاء بالمرحلة التي بلغها المرض ودرجة انتشار الخلايا السرطانية.

5- تطور المرض له علاقة بالنشاط الجنسي

لا يعد عدم انتظام العلاقات الجنسية من العوامل المسببة لتطور المرض.

6- سرطان البروستاتا ينتقل من شخص إلى آخر

لا ينتقل سرطان البروستاتا عن طريق الهواءأو اللمس، وهذه الحقيقة تشمل جميع أنواع السرطان.

المصدر: رامبلر