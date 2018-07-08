 
مباشر

الكشف عن الرجال الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

الصحة

الكشف عن الرجال الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا
Photo by EVG photos from Pexels
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh6v

اكتشف علماء جامعة لوند السويدية أن الرجال الذين يعانون من قلة الحيوانات المنوية أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا من الآخرين.

وأشار علماء الجامعة إلى أن تطور سرطان البروستاتا مبكرا يصيب الرجال الذين يلجأون إلى الحقن المجهري (التلقيح المجهري). وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال دراستهم وتحليلهم للحالة الصحية لجميع الآباء في السويد وأبنائهم الذين ولدوا أعوام 1994-2014.

إقرأ المزيد
لماذا يصعب على الرجال اكتشاف سرطان البروستاتا؟

ويقول الباحثون: "خلال عملية الحقن المجهري، يتم حقن الحيوانات المنوية داخل البويضة. ويعاني الرجال الذين خضعوا لمثل هذه العملية من سرطان البروستاتا بنسبة 35% أكثر من الذين يلقحون البويضة بصورة طبيعية".

ويؤكد العلماء أن هذه العملية بحد ذاتها لا علاقة لها بالإصابة بسرطان البروستاتا.

ويستخدم الحقن المجهري (التلقيح المجهري) عندما يعاني الرجل من العقم بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي، أو أنها ضعيفة النشاط.

المصدر: رامبلر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا