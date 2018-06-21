لماذا يصعب على الرجال اكتشاف سرطان البروستاتا؟

أظهر إحصاء جديد لمؤسسة "YouGov" البريطانية، أن أقل من 30% من الرجال يلاحظون أعراض سرطان البروستاتا في وقت مبكر، أكثر الأمراض فتكا بالرجال حول العالم. فما السبب وراء ذلك؟

ويعتبر سرطان البروستاتا أكثر الأمراض المستعصية انتشارا بين الرجال، وخاصة ممن تفوق أعمارهم الـ 50 عاما.

ويسبب المرض عند الإصابة به تغيرا في لون البول، وكذلك الحاجة للتبول أكثر من المعدل وخاصة في فترات الليل. ولكن لسوء الحظ، لا يتعرض كل الرجال المصابين إلى هذه الأعراض، ما يؤخر اكتشاف المرض في كثير من الحالات.

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لذا ينصح الأطباء بالفحص الدوري لمن هم فوق سن الـ 50، وخاصة أصحاب البشرة الداكنة وكذلك من لديهم أقارب مصابون بالسرطان سابقا.

وأضافت المؤسسة أن 15% من مجمل الرجال في لندن، يستطيعون اكتشاف المرض في وقت مبكر. ويتم تشخيص 47 ألف حالة في كل عام، أي أن رجلا بين كل 8 رجال يصاب بالمرض خلال فترة حياته.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول