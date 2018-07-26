هولندا.. الفياغرا "تقتل" 11 طفلا

انتهت تجربة أجريت في 10 مستشفيات هولندية بمأساة، حيث طلب خلالها من نساء حوامل يعانين من مشكلات في المشيمة، تناول حبوب الفياغرا للحفاظ على الأجنة في أرحامهن.

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وتفيد صحيفة De Volkskrant اليومية الهولندية، بأن نتائج هذه التجربة جاءت وخيمة، حيث تسبب تناول الفياغرا في وفاة 11 طفلا من حديثي الولادة. وعلاوة على هذا، اكتشفت لدى 17 طفلا مشكلات في الرئتين، و15 امرأة في انتظار نتائج التحاليل بشأن صحة أطفالهن.

وأجرت هذه التجربة كلية الطب بجامعة أمستردام، بمشاركة 93 حاملا، وقد تقرر وقف التجربة الأسبوع الماضي، مع العلم أن نتائج التجارب المخبرية على الفئران كانت إيجابية، حيث حسنت الفياغرا تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين.

ودفعت نتائج التجارب على الفئران العلماء إلى الاعتقاد بأن تناول هذا الدواء سيفيد النساء الحوامل ويحسن تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين، ما سيؤثر إيجابيا في نموه.

المصدر: ميديك فوروم