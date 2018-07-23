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لماذا يتعيّن على النساء تناول الأسبرين؟

الصحة

لماذا يتعيّن على النساء تناول الأسبرين؟
dpa-© Oliver Berg
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وجد علماء أمريكيون من المعهد الوطني للسرطان في مركز موفيت، أن تناول جرعة مخفّضة من الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

ونشرت مجلة "MedicalXpress" أن الخبراء حللوا بيانات 13 دراسة حددت نسبة تناول النساء للأسبرين، بمشاركة 750 ألف امرأة، من بينهن أكثر من 3500 يتناولن عقارات مضادة للالتهاب غير سترويدية، مثل إيبوبروفين ونابروكسين.

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وتبين أن تناول الأسبرين بجرعات مخفّضة يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10%.

كما بينت نتائج دراسة أخرى قام بها علماء من مركز مافيت وجامعة هاواي في مانوا، أن تناول النساء، المصابات بسرطان المبيض، للأسبرين ومضادات الالتهاب غير السترويدية، حسن من نسبة بقائهن على قيد الحياة بنسبة بلغت 30%.

ووفقا للباحثين، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد الجرعة التي يمكن أن يوصى بها لعلاج والوقاية من السرطان.

المصدر: لينتا. رو

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