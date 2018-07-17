 
مباشر

كيف تتغلب على الاكتئاب دون أدوية؟

الصحة

كيف تتغلب على الاكتئاب دون أدوية؟
pexels-Pixabay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kisr

توصل علماء جامعة لاسال في البرازيل إلى طريقة بسيطة تجنب الكآبة والحزن وترفع معنويات الإنسان في فترات الاكتئاب.

وأكد المختصون على أن ممارسة التمارين البدنية تساعد على الحفاظ على مزاج جيد، حتى في أصعب حالات الاكتئاب التي تصيب البشر.

إقرأ المزيد
علماء يحذرون من خطر الطقس الغائم على الصحة

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة شارك فيها أكثر من ربع مليون شخص لا يعانون من أية أمراض نفسية. وأكدوا أيضا عدم أهمية الجنس والعمر في الوقاية "البدنية" من الاكتئاب.

وقال المشرف على البحث، فيليب باريتو شوتش، إن "هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي أثبتت أن النشاط البدني يساعد على حماية الإنسان من الإصابة بالاكتئاب".

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تعزيز أنماط الحياة الصحية ودراسة تأثير أنواع مختلفة من الرياضة على الصحة النفسية لأفراد المجتمع.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا