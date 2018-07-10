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أطباء يكشفون خطورة ربطة العنق على الصحة

الصحة

أطباء يكشفون خطورة ربطة العنق على الصحة
Globallookpress Guo Chen/Xinhua
ربطة العنق مضرة بالصحة
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أعلن خبراء من مستشفى شليزفيج هولشتاين الجامعي في ألمانيا أن ربطة العنق تؤثر سلبا على تدفق الدم إلى الدماغ.

وأشارت دراسة خبراء المستشفى المنشورة في مجلة Neuroradiology العلمية، إلى أن ربطة العنق تضغط على الأوردة الوداجية والشريان السباتي، ما يؤثر سلبا على دورة الدم في الدماغ.

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واشترك في هذه الدراسة 30 متطوعا، طلب الباحثون من نصفهم ارتداء ربطات العنق، فيما بقي أعضاء النصف الآخر بدونها، وأجري تصوير مقطعي بالرنين المغناطيسي لهم جميعا.

واتضح أن ارتداء ربطة العنق يخفض من كمية الدم المتدفقة إلى الدماغ، بصورة ملحوظة.

كما لفت الأطباء الانتباه إلى أن زي العديد من الشركات والمهن يتطلب ارتداء ربطة العنق بأنواعها. ولكن لم يفكر أحد من أصحاب العمل بضرر هذا "الخنق المقبول اجتماعيا".

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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