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للحوامل فقط.. نصيحة ترفع القدرات المعرفية للأطفال!

الصحة

للحوامل فقط.. نصيحة ترفع القدرات المعرفية للأطفال!
pexels-pixabay.com
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وجد أطباء مستشفى ماساتشوستس أن تناول الأمهات لفيتامين معين قبل الولادة يمكن أن يرفع القدرات المعرفية للأطفال في المستقبل.

ونقل موقع "PsyPost" أن الأطباء الأمريكيين لاحظوا أن تناول حمض الفوليك (فيتامين بي 9) من قبل الحوامل بانتظام، يزيد من القدرات الذهنية للمواليد الجدد في فترة الطفولة والمراهقة.

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كما أشار الأخصايون إلى أن تناول حمض الفوليك يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالفصام والتوحد ويمنع ظهور أمراض عقلية خطيرة أخرى لدى الأطفال.

وبعد بدء البرنامج الحكومي لـ "علاج" الحوامل بحمض الفوليك، أتاحت نتائج تصوير 1400 طفل بالرنين المغناطيسي، للعلماء إجراء تعديلات على كمية الفيتامين التي يجب أن تتناولها الحامل أثناء فترة الحمل.

وأكد العلماء أن حمض الفوليك يحسن بشكل كبير من صحة واستقرار الدماغ، ويساعد على امتصاص الإجهاد، السبب الأكثر شيوعا لمجموعة من أمراض الدماغ والأعصاب التي ليس لها علاقة بالوراثة.

المصدر: لايف. رو

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