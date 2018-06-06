تناول "طعام شخصين" أثناء الحمل يضر بصحة الأمهات وأطفالهن

توصلت دراسة حديثة إلى أن امرأة واحدة من بين ثلاث نساء، تعاني من "عدم القدرة على السيطرة" على تناول الطعام أثناء الحمل.

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وفي حين تمزح غالبية الأمهات بشأن "تناول طعام لشخصين"، إلا أن الأمر قد يسبب آثارا خطيرة على صحتهن وعلى صحة أطفالهن، وفقا للباحثين.

وتكتسب واحدة من كل 20 امرأة حاملا ما يزيد على 3 كلغ، بسبب فقدان السيطرة على الأكل، واكتشف الباحثون أن أطفال هؤلاء النساء تتضاعف لديهم فرص الإصابة بالسمنة في سن الـ 15.

ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 11 ألف امرأة، أن 36.3% منهن فقدن السيطرة على تناول الطعام أثناء الحمل.

وقالت الدكتورة ناديا ميكالي، من معهد "UCL Great Ormond Street Institute of Child Health"، بجامعة لندن: "هذه أول دراسة تبحث في مسألة فقدان السيطرة على تناول الطعام أثناء الحمل والولادة، واكتساب الوزن الزائد طويل الأمد".

وأوضحت قائلة: "لقد وجدنا أن عدم السيطرة على تناول الطعام أمر شائع وعلى الرغم من وجود آثار خطيرة له على الأمهات والأطفال، إلا أن هذا الأمر لم يحظ باهتمام كبير".

وتشير الدراسة إلى أن اكتساب الوزن أثناء الحمل لا يشكل خطرا لتعرض الأطفال للسمنة فحسب، بل إنه مؤشر على سمنة الأمهات لاحقا.

وأضافت الدكتورة ميكالي: "توفر نتائجنا فهما أكبر لعوامل خطر السمنة وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم الأمهات اللائي يعانين من فقدان السيطرة على تناول الطعام".

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني