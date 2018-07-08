لأول مرة.. رئتان اصطناعيتان خارجيتان للخُدَّج!

ابتكر فريق علماء من كندا وألمانيا رئتين اصطناعيتين خارجيتين للأطفال الخدج وحديثي الولادة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

ونشرت مجلة "Biomicrofluidics" خصائص الرئتين الاصطناعيتين، حيث زودهما الخبراء بمسامات دقيقة تعمل على الوجهين وتغذي الدم بالأوكسيجين، وتسمح بمرور الدم بحرية فيها وليس من خلال مضخات (تعاني عادة من تغيرات في ضغط تدفق الدم).

كما تتميز الرئتان بأدائهما شبه الطبيعي، حيث تضخان الدم إلى جسم الخدّج بالكمية اللازمة مع إبقائه متجانسا.

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ويسمح التصميم الجديد أيضا باستخدام الهواء بدلا من المركبات الخاصة المكونة من الغازات والأوكسيجين.

وأكد الباحثون أن ابتكارهم يلبي جميع المتطلبات اللازمة لجسم المولود. ويعتزم الفيزيائيون اختبار مواد أخرى لتحسين استقرار التصميم وتقليل الفرق بين ضغط المدخل والمخرج لتقليل الحمل على جسم الطفل.

يذكر أن اكتمال الرئتين يتم في مراحل متأخرة من الحمل، لذلك يعاني الكثير من الأطفال المولودين قبل أوانهم من مشاكل في الجهاز التنفسي.

المصدر: إزفيستيا