لماذا نصاب بمتلازمة "التعب المزمن" أثناء الإجازة؟

حدد علماء من جامعة تيلبورخ الهولندية الأسباب التي تؤدي إلى التعب والمرض في فترات الإجازة أكثر من أيام العمل.

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ونشرت صحيفة "The Sun" تقريرا للعلماء جاء فيه أن أول من يصاب بأعراض التعب هم المعرضون لـ "مرض الترفيه"، وهم الذين يغرقون أنفسهم وأجسادهم أيام العمل إلى حد كبير، ويمرضون فور بدء عطلتهم الطويلة.

وفسر الباحثون التعب الشديد خلال العطلة بقلة ساعات النوم اليومية أثناء أيام العمل، والتي لن تعوضها ساعات النوم الزائدة خلال فترة العطلة، لذلك يشعر الإنسان بأنه مرهق.

وعدد العلماء أسبابا أخرى لظاهرة التعب والإرهاق لدى الكثيرين أثناء العطلة، ومنها تغيير مكان النوم وتناول الكحول، فضلا عن نقص اليود لخلل عمل الغدة الدرقية أثناء العطل.

المصدر: لايف. رو