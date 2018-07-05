الجلوس لفترة طويلة يسبب مجموعة أمراض خطيرة!

أكدت نتائج دراسة علمية أجراها علماء الجمعية الأمريكية للأمراض السرطانية، أن البقاء لفترة طويلة في وضعية الجلوس أمر خطير للغاية.

وتشير نتائج الدراسة إلى وجود علاقة بين انخفاض النشاط الحركي وخطر الموت بسبب مجموعة من الأمراض. فقد أثبت الباحثون أنه "إذا بقي الإنسان في وضع الجلوس لمدة 6 ساعات وأكثر في اليوم، فإن خطر وفاته يزداد بنسبة 19%، مقارنة بالذين يقضون أقل من 3 ساعات في وضع الجلوس".

وكشف الباحثون أن هذه العادة ترتبط بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والغلوكوز والإنسولين وضغط الدم. كما لوحظ أن الذين يقضون وقتا طويلا في وضع الجلوس يميلون إلى تناول كمية أكبر من الطعام.

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وتؤكد الدراسة على أن الجلوس لفترة طويلة قد يسبب مجموعة من الأمراض: السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض السكري، أمراض الجهاز الحركي، أمراض الكلى والرئتين والكبد والجهاز الهضمي ومرض باركنسون وألزهايمر والاضطرابات العصبية. كما أن هناك علاقة بين الجلوس لفترة طويلة والميل للانتحار.

ويستند الباحثون في استنتاجاتهم إلى بيانات عن 128 ألف رجل وامرأة أصحاء، جمعت خلال 21 سنة، توفي منهم خلال هذه الفترة 49 ألفا.

وينصح العلماء بضرورة عمل فترات استراحة بعد كل ساعة من الجلوس على الكرسي، حتى أن النشاط البدني لمدة دقيقتين يحسن مستوى الكوليسترول والغلوكوز في الجسم وكذلك ضغط الدم.

المصدر: وكالات