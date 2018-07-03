علماء: تناولوا ستة فناجين من القهوة يوميا!

أعلن علماء من المعهد الوطني للأورام ومعاهد الصحة الأمريكية أن تناول ستة فناجين من القهوة يوميا يمكنه تخفيض خطر الموت المبكر بنسبة 16%.

ويفيد موقع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، بأن الباحثين تابعوا خلال الفترة 2006-2016، الحالة الصحية لما يقرب من 500 ألف بريطاني أعمارهم تتراوح بين 38 و73 عاما، وراقبوا عدد فناجين القهوة التي يتناولونها يوميا.

وكشفت النتائج أن الذين تناولوا 8 فناجين من القهوة يوميا انخفض عندهم خطر الوفاة المبكرة بنسبة 14%. أما الذين تناولوا 6 فناجين فإن خطر الوفاة المبكرة انخفض عندهم بنسبة 16%. كما انخفض هذا المؤشر بنسب متفاوتة لدى الذين تناولوا 5 فناجين أو أقل.

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ووفقا لخبير الأمراض السرطانية الدكتور إيريك لوفتفيلد، فقد لوحظ انخفاض خطر الموت المبكر لدى جميع محبي تناول القهوة بغض النظر عن نوعها، حتى وإن كانت خالية من الكافيين.

كما أن هناك دراسات عديدة تؤكد نتائجها على فوائد القهوة. بيد أن بعض العلماء يحذرون من أن بذورها تحتوي على مركب "أكريلاميد" الذي يعتبر مادة مسرطنة. كما لا يوجد حتى الآن دليل قاطع يؤكد أن فوائد القهوة أكثر من أضرارها.

المصدر: نوفوستي