هذه المواد قد تسبب تسارع ضربات القلب

يلاحظ كثيرون تسارع معدل ضربات القلب بعد تناول بعض الأطعمة أو المشروبات أو الأدوية، فما هي أهم المواد التي تسبب ذلك؟

تكمن أسباب هذه الظاهرة في المواد الغذائية والمشروبات والأدوية التي يتناولها الإنسان، فالكحول مثلا من أهم أسباب تسارع معدل ضربات القلب، حيث اكتشف العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الكحول تسبب عند ضحايا اضطراب ضربات القلب "قفزات" في إيقاعها، ويلاحظ ذلك على نحو أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني.

ومن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تسارع معدلات ضربات القلب، الكافيين والمشروبات الغازية والشاي ومشروبات الطاقة، وكذلك الكافيين الموجود في الشوكولاتة، ويتعين على الشخص الذي يعاني من هذه الظاهرة تسجيل المواد الغذائية التي يرتبط تناولها بظهور هذه الأعراض.

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كما تؤثر أدوية الربو والسكري وأمراض البرد والحساسية على إيقاع ضربات القلب، لاحتوائها على مركبي الفينيليفرين، والإيبينفيرين الزائف، اللذين يسببان تسارعا في ضربات القلب.

كما أن هرمون الإنسولين الذي يتعاطاه مرضى السكري للمحافظة على مستوى تركيز السكر في الدم، قد يتسبب في تسارع ضربات القلب حينما تزيد جرعته، فينخفض مستوى السكر في الدم عن حده الأدنى.

المصدر: رامبلر