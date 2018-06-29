لأول مرة.. مصر تنتج أغلى سُم في العالم

تستعد مصر ولأول مرة في تاريخها إنتاج "سم العقارب"، ضمن أحد المشروعات الجديدة التي بدأت تنفيذها في الواحات بالوادي الجديد، لاستخدامه طبيا.

وأكد صاحب المشروع أحمد أبو السعود، أن الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد تشتهر بانتشار العقارب الصفراء شديد الخطورة على المواطنين والثروات الحيوانية والداجنة.

وأضاف أبو السعود، أن الفكرة تعتمد على إنشاء مزرعة متخصصة في اصطياد وتجميع وتربية العقارب واستخلاص السم منها وتصديره، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من مشروع زراعي متكامل، بتكلفة استثمارية قدرها 10 ملايين جنيه مصري.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن جمع نحو 20 ألف عقرب لإنتاج نحو 6 غرامات من المصل ليتم تصديرها، ثم إنشاء مبنى متكامل وشديد التأمين لتربية العقارب فيه.

ويعد سم العقرب أغلى سائل سام في العالم، حيث يقدر سعر الغالون الواحد من هذا السم بـ39 مليون دولار، وتعد المغرب دولة رائدة في صنع الأدوية من سم العقارب. وأكثر دولة تشترى هذه الأنواع من الأدوية هي ليبيا لعلاج العديد من الأمراض ومنها السرطان.

المصدر: المصري اليوم