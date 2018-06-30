 
مباشر

طريقة ثورية لقياس مستوى السكر دون عينات من الدم

الصحة

طريقة ثورية لقياس مستوى السكر دون عينات من الدم
Bernhard Schmerl/http://imagebroker.com/#/search/
طريقة جديدة لقياس مستوى السكر في الدم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfyd

ابتكر علماء من جامعة واترلو بكندا تكنولوجيا جديدة تستطيع تحديد مستوى السكر في الجسم دون أخذ عينة من الدم.

ويفيد موقع medicalxpress.com بأن الطريقة الجديدة تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات التي تجمع بواسطة موجات الراديو.

وتحدد الموجات مستوى الغلوكوز، ومن ثم ترسل المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي لتحليلها.

إقرأ المزيد
لقاح مضاد للسل يخفض مستوى السكر في الدم اكتشاف مثير قد ينهي معاناة مرضى السكري من النوع الأول

ويفترض أن تعمل التقنية الجديدة وفق مبدأ تعقب النبض. وقد بينت نتائج الاختبارات أن دقة الأسلوب المبتكر بلغت 85% وهي "نتيجة مذهلة" بحسب الباحثين. لذلك، يأملون في أن تساعد هذه الطريقة الأطباء والمرضى في مكافحة السكري بفعالية أكبر.

وأعرب البروفيسور جورج شاكر، مشرف البحث، عن أمله في أن يظهر الجهاز في الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة. 

المصدر: رامبلر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد خروج ميسي ورونالدو .. تغطية خاصة من RT لمباراتي دور الـ16 لمونديال روسيا 2018و