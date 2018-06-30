طريقة ثورية لقياس مستوى السكر دون عينات من الدم

ابتكر علماء من جامعة واترلو بكندا تكنولوجيا جديدة تستطيع تحديد مستوى السكر في الجسم دون أخذ عينة من الدم.

ويفيد موقع medicalxpress.com بأن الطريقة الجديدة تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات التي تجمع بواسطة موجات الراديو.

وتحدد الموجات مستوى الغلوكوز، ومن ثم ترسل المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي لتحليلها.

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ويفترض أن تعمل التقنية الجديدة وفق مبدأ تعقب النبض. وقد بينت نتائج الاختبارات أن دقة الأسلوب المبتكر بلغت 85% وهي "نتيجة مذهلة" بحسب الباحثين. لذلك، يأملون في أن تساعد هذه الطريقة الأطباء والمرضى في مكافحة السكري بفعالية أكبر.

وأعرب البروفيسور جورج شاكر، مشرف البحث، عن أمله في أن يظهر الجهاز في الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: رامبلر