اكتشاف مثير قد ينهي معاناة مرضى السكري من النوع الأول

كشفت نتائج دراسة أجراها مستشفى ماساتشوستس في الولايات المتحدة أن لقاح BCG "بي سي جي " المضاد للسل، يؤدي إلى تخفيض طويل الأمد لنسبة السكر في دم المصابين بداء السكري من النوع الأول.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن تناول لقاح BCG مرتين، يخفض مستوى السكر لدى المصابين بالنوع الأول من داء السكري إلى مستواه الطبيعي تقريبا لمدة ثلاث سنوات. ويفسر الأطباء هذا بأن السبب قد يكون آلية تمثيل غذائي جديدة.

وإضافة إلى انخفاض مستوى السكر في دم المرضى، تبين أن للطريقة الجديدة آثارا إيجابية تبقى لمدة خمس سنوات.

إقرأ المزيد

ويقول الدكتور، دينيس فاوسمن، مدير مختبر المستشفى: "أثبتت الاختبارات السريرية أن اللقاح آمن ويمكن استخدامه لتخفيض مستوى السكر في الدم بصورة دورية. وهذا مفيد جدا للمصابين بداء السكري منذ سنوات طويلة".

وتستند هذه النتائج إلى اختبارات شارك فيها 282 شخصا بينهم 52 مصابا بداء السكري من النوع الأول، و230 أخذت عينات من دمهم للفحوص المخبرية. وبحسب العلماء، إذا كان لهذا اللقاح مفعولا مماثلا في جهاز المناعة، فسنحصل على اختراق كبير في الوقاية وعلاج أمراض المناعة الذاتية.

المصدر: رامبلر

كامل توما