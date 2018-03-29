تطوير لقاح يقضي على 97% من الأورام الخبيثة دون آثار جانبية

من المنتظر أن يبدأ اختبار لقاح السرطان الذي يشفي 97% من الأورام في الفئران، على البشر الذين يعانون من ورم "ليمفوما"، في وقت لاحق من هذا العام.

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ولن يحتاج المرضى الذين يتلقون اللقاح إلى أي علاج كيميائي، وفي حالة الموافقة على الاختبارات السريرية للعلاج، فإن الباحثين يتوقعون أن يكون متاحا بعد مدة عام أو اثنين.

ويعمل اللقاح على تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة الأورام، ومن المتوقع أن يكون فعالا في محاربة الأورام اللمفاوية منخفضة الدرجة، والتي تصيب بعض خلايا الدم البيضاء وتستجيب بشكل عام للعلاج، وذلك لأنه في كثير من الأحيان يتم اكتشافها من قبل الجهاز المناعي، على عكس الأشكال الأخرى للمرض، مثل سرطان الأمعاء.

وسيتم اختبار اللقاح عبر دراستين، ويكلف العلاج حوالي نصف مليون دولار للمريض الواحد، وتتمثل أعراضه الجانبية في الحمى والارتباك والحساسية في مكان الحقن واختلال وظائف الجهاز المناعي، ومن غير الواضح حتى الآن متى تبدأ الاختبارات على البشر بالتدقيق ومتى سيكون العلاج الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، متاحا بالأسواق.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني