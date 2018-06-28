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احذروا الأقراط في غير موضعها!

الصحة

احذروا الأقراط في غير موضعها!
Gettyimages.ru PeopleImages
احذروا الأقراط في غير موضعها!
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أكد خبراء مركز طب الأسنان في جامعة بازل السويسرية أن أصحاب أقراط الزينة في الشفة واللسان أكثر عرضة لأمراض اللثة الخطيرة.

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وقال الطبيب كليمنز والتر، إن "الأسنان الأقرب إلى مكان ثقب قرط اللسان هي الأكثر تعرضا للأمراض المختلفة". وقد ظهرت هذه النتائج بعد دراسة صغيرة شارك فيها 14 شخصا بثقوب في اللسان و7 مع ثقوب في الشفة.

كما وصف أطباء أسنان بلجيكيون حالتي التهاب مزمن لامرأتين تضع كل منهما قرطا في لسانها، واستدعت حالتهما تدخلا علاجيا جديا بالمضادات الحيوية القوية، ومن ثم بالجراحة بسبب الالتهابات التي كادت أن تقضي على اللثة.

ويوصي الخبراء من يرفض التخلي عن أقراط اللسان بمعالجة مكان الثقب يوميا بالمطهرات، والامتناع عن التدخين لكي لا تتعرض الأسنان والفم لمهيجات ومواد مسرطنة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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