الاستيقاظ المنتظم من النوم ليلا يعرض حياتك للخطر!

أظهرت دراسة حديثة أن الذين يعانون من قلة النوم معرضون بشكل كبير لخطر اضطراب ضربات القلب الذي يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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ووجد باحثون أمريكيون أن النوم المتقطع بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو عدم انتظام ضربات القلب، عن طريق الضغط على الجسم، ما يسبب تغييرات كهربائية في القلب.

ويبدو أن المشكلة تنبع من اضطراب نوم الريم العميق، أو ما يعرف باضطراب حركة العين السريعة، حيث أظهر تحليل 4 دراسات شملت أكثر من 14 مليون مريض أن الأشخاص الذين لا ينامون طوال الليل زادت فرص إصابتهم بضربات القلب غير المنتظمة بمقدار الثلث.

ويرتبط الرجفان الأذيني عادة بتوقف التنفس أثناء النوم، حيث يغلق الحلق ويتوقف الأشخاص عن التنفس بشكل طبيعي أثناء النوم، لكن الدراسة الحديثة التي نشرت في دورية "Heart Rhythm"، أثبتت أن الأرق العادي قد يزيد من مخاطر تغير نظم ضربات القلب.

وقال الدكتور جريجوري ماركوس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "من الممكن تحسين نمط النوم من خلال القيام بتمارين رياضية والوصول إلى السرير في ساعة معقولة بشكل منتظم، وتجنب النظر إلى الشاشات وتناول الكافيين قبل النوم"، وهذا ما قد يساعد على تجنب الإصابة بالرجفان الأذيني.

ويشير الباحثون إلى أن هناك حاجة للكشف عن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بسبب اضطرابات النوم، ومن ثم ضمان حصولهم على الرعاية والعلاج المناسبين للحد من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني