المرافق العامة خطر يهدد صحتك!

تخفي المرافق العامة خطرا عظيما يهدد صحة الإنسان ويعرضه لأمراض عديدة لما تحويه من مسببات الأمراض.

وتفيد مجلة Conversation، بأن صنابير الماء وعلب الصابون وعلب المناشف الورقية تحمل كميات هائلة من البكتيريا الضارة لجسم الإنسان.

كما أن مقابض الأبواب تصبح قذرة جدا بعد أن يلمسها الجميع عند الدخول والخروج من تلك المرافق. لذلك، ولتقليص خطر الإصابة بالعدوى، ينصح بالإمساك بمقبض الباب والصنبور باستخدام منشفة ورقية.

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وتشير عدة دراسات إلى خطورة التدخين وتناول الطعام واستخدام الهواتف في المرافق العام، فهي ممارسات غير صحية وتشكل خطورة على الجسم. وتشير المجلة إلى أن عدد الميكروبات على الهاتف تفوق بعشرات المرات تلك الموجودة على مقعد المرحاض.

ولا يشكل مقعد المرحاض أي خطر على الصحة، واحتمال الإصابة بعدوى معوية عن طريقه ضئيل جدا، لأن الطريق الرئيس لإصابة الإنسان بالعدوى هو الفم.

المصدر: نوفوستي

كامل توما