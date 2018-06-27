 
مباشر

المرافق العامة خطر يهدد صحتك!

الصحة

المرافق العامة خطر يهدد صحتك!
Peter Noyce/imagebroker.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfdq

تخفي المرافق العامة خطرا عظيما يهدد صحة الإنسان ويعرضه لأمراض عديدة لما تحويه من مسببات الأمراض.

وتفيد مجلة Conversation، بأن صنابير الماء وعلب الصابون وعلب المناشف الورقية تحمل كميات هائلة من البكتيريا الضارة لجسم الإنسان.

كما أن مقابض الأبواب تصبح قذرة جدا بعد أن يلمسها الجميع عند الدخول والخروج من تلك المرافق. لذلك، ولتقليص خطر الإصابة بالعدوى، ينصح بالإمساك بمقبض الباب والصنبور باستخدام منشفة ورقية.

إقرأ المزيد
علماء: البكتريا على الهاتف أكثر مما في التواليت

وتشير عدة دراسات إلى خطورة التدخين وتناول الطعام واستخدام الهواتف في المرافق العام، فهي ممارسات غير صحية وتشكل خطورة على الجسم. وتشير المجلة إلى أن عدد الميكروبات على الهاتف تفوق بعشرات المرات تلك الموجودة على مقعد المرحاض.

ولا يشكل مقعد المرحاض أي خطر على الصحة، واحتمال الإصابة بعدوى معوية عن طريقه ضئيل جدا، لأن الطريق الرئيس لإصابة الإنسان بالعدوى هو الفم.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة لمباريات اليوم من مونديال روسيا 2018 مع الكابتن فراس الخطيب وتوقعات مورينيو