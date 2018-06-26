علاج انقطاع النفس أثناء النوم يحسن الحياة الجنسية!

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن البالغين المصابين بانقطاع النفس أثناء النوم قد تتحسن حياتهم الجنسية عقب العلاج بما يعرف بالضغط الإيجابي المستمر لضخ الهواء.

ويرتبط انقطاع النفس أثناء النوم، منذ فترة طويلة بالعجز الجنسي، وقام الباحثون خلال دراسة صغيرة بفحص بيانات 182 رجلا وامرأة تم تشخيص إصابتهم حديثا بانقطاع النفس أثناء النوم، ووُصف لهم جميعا العلاج بالضغط الإيجابي المستمر لضخ الهواء.

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ووجدت الدراسة أن تحسنا أكبر في جودة الحياة الجنسية حدث بعد سنة لـ 72 مريضا التزموا بالعلاج، مقارنة بـ 110 أشخاص لم يواصلوا العلاج. وتوضح نتائج الدراسة أن حجم التحسن كان بسيطا بالنسبة للرجال وملحوظا بشكل أكبر بالنسبة للنساء.

وقال رئيس الدراسة، الدكتور سيباستيان جارا، من كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل: "لا نعرف في هذه المرحلة لماذا رأينا مثل هذا التحسن الكبير في جودة الحياة الجنسية لدى النساء دون أن يكون التحسن كبيرا عند الذكور، لا سيما في ضوء أن دراسات أخرى أظهرت حدوث تحسن لدى الرجال أيضا".

وأضاف قائلا: "على الرغم من هذه النتيجة، إلا أن العلاج بالضغط الإيجابي المستمر لضخ الهواء أثبت أن له فوائد صحية عديدة أخرى لدى الرجال ويجب التشجيع على استخدامه".

وإذا لم يتم علاج انقطاع النفس أثناء النوم بشكل مناسب فإنه يرتبط بالنوم المفرط خلال ساعات النهار وتراجع جودة الحياة والإصابة بأزمات قلبية، وغالبا ما تتسبب البدانة في الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، وأحيانا ما تختفي الأعراض مع فقدان الوزن.

المصدر: رويترز

فادية سنداسني