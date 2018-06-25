اكتشاف فائدة جديدة للشاي الأخضر

حصل علماء جامعة سوينبرن الأسترالية للتكنولوجيا على إثباتات تؤكد أن تناول الشاي الأخضر يخفض مستوى التوتر ويساعد في تحسين المزاج.

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وجمع الباحثون مجموعة من الشباب الأصحاء لتناول الشاي الأخضر، وفي نفس الوقت خضعت أدمغة المشاركين للتصوير المغناطيسي.

وأظهرت النتائج أنه بعد تناول الشاي الأخضر، يغلب إيقاع ألفا في الدماغ، ما يشير إلى حالة الهدوء في فترة اليقظة، وهذا بدورة يشير إلى انخفاض مستوى التوتر.

وبحسب الباحثين، فإن التأثير الإيجابي للشاي الأخضر على الجهاز العصبي يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من مكون خاص هو L-thianin، يخفض مستوى هرمون التوتر في الجسم (الكورتيزون).

المصدر: وكالات

كامل توما