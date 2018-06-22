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كم مرة يجب أن تستحم لتنقذ حياتك؟

الصحة

كم مرة يجب أن تستحم لتنقذ حياتك؟
Gettyimages.ru
كم مرة يجب أن تستحم لتنقذ حياتك؟
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يقول باحثون إن الحصول على حمام ساخن 5 مرات أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يساعد في الوقاية من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووجدت دراسة جديدة أن الجلوس في حوض الاستحمام عندما تكون درجة حرارة الماء 41 درجة مئوية، أمر جيد لصحة القلب. ويُعتقد أن الماء الحار يحول تدفق الدم من الساقين والبطن إلى القلب، في حين أن ارتفاع درجة الحرارة قد يقلل من ضغط الدم.

وراقب الباحثون 873 من الرجال والنساء الذين أخذوا حمامات ساخنة لمدة 12 دقيقة في المتوسط. وتقول الدراسة التي شاركت فيها جامعة Kyoto اليابانية ونُشرت في مجلة Scientific Reports: "تم توضيح الآثار الإيجابية لحمام الساونا على الأمراض القلبية الوعائية، ويعد الاستحمام بالماء الساخن البديل الأنسب، ويمكن أن يكون له آثار مماثلة".

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وبهذا الصدد، قال البروفيسور، جيريمي بيرسون، من مؤسسة القلب البريطانية: "يمكننا جميعا أن نقدر فوائد الحمام الساخن للأطراف المتعَبة. ومع ذلك، هناك أسباب مقنعة أيضا لفائدة الاستحمام الطويل فيما يتعلق بصحة القلب".

وتظهر هذه الدراسة وجود علاقة بين الحمامات الساخنة المنتظمة وبعض المؤشرات لتحسين صحة القلب والدورة الدموية. ولكن هذه مجرد ملاحظة وقد تكون مرتبطة بعوامل أخرى للحياة، حيث قد يكون الأشخاص الذين لديهم حمامات منتظمة أكثر عرضة للعيش بأسلوب حياة منخفض التوتر، أو لديهم نظام غذائي صحي.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يستحمون ما بين 4 إلى 7 مرات أسبوعيا، أقل احتمالا للإصابة بسكتة دماغية، مقارنة بأولئك الذين يستحمون مرة واحدة فقط.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا

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