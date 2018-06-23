علماء: الهربس سبب لتطور ألزهايمر!

ربطت مجموعة من علماء الوراثة الأمريكيين ظهور مرض ألزهايمر بوجود فيروسات الهربس في أنسجة الدماغ.‏

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ونشرت مجلة نيورون العلمية، أن فريق البحث الأمريكي حلل بيانات أنسجة الدماغ لحوالي 1000 شخص، فاكتشفوا أن أدمغة 30% من حالات مرضى ألزهايمر تحتوي على تركيز عال من فيروسات الهربس النوع 6 و7. ولم يكتشفوا أي وجود لفيروسات الهربس في أدمغة الأصحاء غير المصابين بألزهايمر.

والهربس أو "العقبولة"، هو عدوى فيروسية تصيب الجلد عادة، ويقسم الهربس إلى قسمين: فموي يؤدي إلى تقرحات في الفم أو الوجه، وتناسلي يصيب الأعضاء التناسلية بالتقرحات.

لكن علماء الوراثة من جامعة لندن بقيادة الباحث، جون هاري، لم يوافقوا على هذه الاستنتاجات بشكل كامل، وقال هاري: "لدى عديد من الأسر طفرات في جينات معينة تسبب ألزهايمر، ومن الصعب ربط ذلك بوجود فيروسات الهربس فقط. لذلك أوصي بشدة بأخذ تلك التفسيرات بحذر شديد".

المصدر: غازيتا. رو

خالد ظليطو