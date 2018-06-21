فحوصات لكشف إدمان السيلفي في موسكو

أعلن المكتب الصحفي لمركز موسكو العلمي والعملي للإدمان، التابع لوزارة الصحة في العاصمة الروسية، عن إجراء فحوصات طبية مجانية تتعلق بأمراض إدمان "السيلفي والألعاب".

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ويستطيع سكان موسكو الخضوع لاختبارات وفحوصات "إدمان السيلفي والألعاب"، في 24 يونيو الجاري، في مجمع إنجازات الاقتصاد الوطني بموسكو في إطار أنشطة التوعية والوقاية "من أجل حياة خالية من المخدرات"، والذي يأتي عشية فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات.

ويتضمن برنامج الفحص المجاني استشارات طبية لأخصائيي الغدد الصماء وجلسات حوارية مع أخصائيين وأطباء نفسيين متخصصين بالإدمان، للتعرف على بوادر الإدمان في مجالي السيلفي والألعاب.

كما سيتمكن سكان موسكو من إجراء فحوصات طبية مجانية أخرى كقياس ضغط الدم وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السكر والكوليسترول وتخطيط القلب.

يذكر أن اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها يصادف 26 من يونيو سنويا.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو