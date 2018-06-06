قرادة تشل وجه بريطانية وتحرمها الكلام

تسببت عضة قرادة بشلل العصب الوجهي لامرأة بريطانية وحرمتها من التكلم لمدة عامين كاملين.

وقالت صحيفة إنديبندنت إن "قرادة عضت راشيل فولكس ديفيز، من مقاطعة دنبيشاير شمالي ويلز في حديقة منزلها، في يونيو 2015. وبعد عدة أيام تهدل وجه السيدة البالغة من العمر 43 عاما وتوقفت عن الشعور بشفاهها، ما دعاها إلى مراجعة الأطباء.

وشخص الأطباء حالتها آنذاك بشلل بيل، (شلل عصب الوجه النصفي-نسبة للطبيب الاسكتلندي تشارلز بيل)، والذي يضعف عضلات الوجه ويصيبها بالتصلب.

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وبعد سبعة أشهر من تناولها حبوب العلاج لم تتحسن حالتها وعلى مر الوقت فقدت القدرة على الكلام. كما أن المريضة لم تقدر على إغلاق عينها. وبحلول نهاية العام لم تعد قادرة على الرمش. وعندما لجأت إلى الأطباء مرة أخرى نصحوها أن تضع ضمادة على عينيها.

لكن فولكس ديفيز لم تستسلم لمرضها وأجرت فحوصات وتحاليل طبية مكلفة جدا، عرفت من نتائجها أنها مصابة بداء لايم (داء خمجي ينتج عن الإصابة بواحد من 3 أنواع بكتيريا البوريليا التي تنقلها عضات القراد وتتطور أعراضه في حال تأخر العلاج إلى أمراض القلب والمفاصل والجهازالعصبي) الذي يؤدي إلى العجز والوفاة إذا لم يعالج على نحو دقيق.

وقالت المريضة البريطانية: "لم أستطع التكلم لمدة عامين ولم آكل سوى البطاطا المهروسة والشوربات وأنا متعبة باستمرار وليست لدي القوة لأفعل أبسط الأمور".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو