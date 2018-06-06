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اكتشف أمراضك من "ماوس" الكومبيوتر!

الصحة

اكتشف أمراضك من
CMI_Cruise Ship_0032915-© Cindy Miller Hopkins
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أكد باحثون من شركة مايكروسوفت وجامعة ديوك في كارولينا الشمالية أن طريقة استخدام الفأرة يمكن أن تساعد على تشخيص مجموعة من الأمراض المستعصية مثل باركنسون وألزهايمر.

ونشرت صحيفة ديلي ميل دراسة حلل من خلالها الخبراء بمساعدة الذكاء الاصطناعي 31 مليون استفسار في محرك بحث "Bing". وقارن معدو الدراسة سلوك الأشخاص الذين يهتمون بأعراض مرض باركنسون وألزهايمر مع أشخاص آخرين لم يطرحوا هذا التساؤل.

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واتضح أن مؤشر "الماوس" المرتجف والتمرير البطيء للصفحات وإعادة البحث عن نفس المعلومات على الويب يمكن أن تكون علامات مبكرة على تطور أمراض عصبية كباركنسون وألزهايمر.

ويؤكد الباحثون على أن طريقتهم في الكشف عن هذه الأمراض لا تتطلب مراجعة الأطباء واستخدام معدات فحص معقدة. ويأملون ابتكار تطبيقات وبرامج في المستقبل القريب للكشف عن الأمراض دون عيادة الأطباء.

المصدر: نوفستي

خالد ظليطو

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