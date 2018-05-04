لماذا ينصح العلماء باستخدام الساونا؟

توصل علماء فنلنديون إلى أن استخدام الساونا ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، يجنب الإنسان أخطر الأمراض القاتلة.

ودرس علماء معهد شرق فنلندا تأثير الساونا على الصحة على مدى 15 عاما، وأشركوا في دراستهم 1628 من الرجال والنساء ممن تراوحت أعمارهم بين 53 و74 عاما من مدينة كووبيو الفنلندية.

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وأكد العلماء أن الأشخاص الذين يدخلون حمام البخار من أربع إلى سبع مرات في الأسبوع يقل لديهم احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 61%. أما الذين يستخدمون حمام البخار من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع فقد انخفض احتمال إصابتهم بالجلطة الدماغية بنسبة 14%.

وبين الباحثون أن دخول الساونا لثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يقلل من خطر السكتة الدماغية ويعزز جهاز المناعة ويزيد من التعرق الذي يساعد بدوره على تخفيض ضغط الدم ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو