3 خطوات أولية تنقذ المصاب بالسكتة الدماغية

تسبب السكتة الدماغية ضررا في الخلايا العصبية في الدماغ البشري المسيطر على جميع وظائف الجسم. وتحدث هذه العملية بسبب اضطراب الدورة الدموية الحاد في منطقة معينة من الدماغ.

وتؤدي السكتة الدماغية إلى نقص حاد للأكسجين في الدماغ، ما يؤدي إلى الشلل واضطرابات النطق والرؤية وغيرها من الآثار العصبية الخطيرة. ووفقا للأطباء، هنالك 3 ساعات فقط لاتخاذ تدابير لإنقاذ الشخص المصاب بالسكتة الدماغية والتي سوف تساعده لاحقا.

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وتتمثل الخطوة الأولى في استيعاب أن الذي حصل هو سكتة دماغية عن طريق مجموعة من العلامات تظهر على الشخص المصاب:

1- لا يمكن للمصاب الابتسام بشكل متناسق ومتماثل

2- لا يمكنه تكرار جملة تقولها له بشكل واضح

3- المصاب لا يستطيع رفع يديه إلى الأمام بشكل متوازن

أما الخطوة الثانية فتكمن في استدعاء سيارة الإسعاف لدى مشاهدة بعض الأعراض مثل: الصداع القوي والدوخة وفقدان مفاجئ للرؤية والغثيان وعدم القدرة على فهم الآخرين وفقدان التوازن.

وتتمثل الخطوة الثالثة في مساعدة المصاب شخصيا بوضع وسادة تحت رأسه وضمان تدفق الهواء النقي إليه وفك أزرار الألبسة وتخليصه من الأحزمة إذا وجدت، وإزالة طقم الأسنان من فمه إن وجد ومساعدته على تنظيف الفم من القيء أو جسم آخر إن وجد.

ويذكر الأطباء الأخصائيون أن المساعدات الأولية في الوقت المناسب تساعد على تجنب عجز المريض، أو تنقذه من موت محتم ريثما تأتي سيارة الإسعاف.

المصدر: رامبلر

خالد ظليطو