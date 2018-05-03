5 أغذية ضرورية لمرضى السكري

تتنوع الحميات الغذائية التي يضعها الخبراء من أجل مساعدة مرضى السكري على أداء وظائفهم اليومية بشكل طبيعي.

ومن أهم المواد المفيدة لمرضى السكري والتي يجب أن تحويها وجباتهم الغذائية اليومية:

- الأفوكادو

يؤكد الخبراء على أن تناول الأفوكادو يساعد في تخفيض مستوى الغلوكوز في الدم، وذلك لاحتوائه على أحادي السكريد ومانوهيبتولوز (مثبط لأنزيم الهكسوكاينيز). وينصح الأطباء مرضى السكري بتناول هذه الثمرة على الأقل مرتين في الأسبوع.

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- الجوز

يحتوي الجوز على نسبة عالية من الزنك والمنغنيز، ما يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم. علاوة على هذا، يحتوي الجوز على كمية كبيرة من الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة والكالسيوم وفيتامين D.

- خبز الحبوب الكاملة

لا يحتوي هذا الخبز على الخميرة والسكر، ما يساعد في خفض مستوى السكر في الدم.

- بذور اليقطين

بفضل احتواء هذه البذور على نسبة عالية من المغنيسيوم وأوميغا-3 فإن تناولها يوميا ينشط عملية طرد الكوليسترول الضار من الجسم، وبالتالي يخفض مستوى السكر في الدم.

- الفاصوليا

تعد البقوليات عموما مصدرا طبيعيا هاما للألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين حالة الدم وتنشط عملية التمثيل الغذائي للدهون.

المصدر:رامبلر

كامل توما